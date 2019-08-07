Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı
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Sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı

Sosyal medyada
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı.

Demirtaş'a Özgürlük İnisiyatifi salı günü yerel TSİ 18: 00'de başlatılan kampanyada, 3 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş için sosyal medya kullanıcılarından üzerinde "#freeDemirtas" yazan bir kağıtla kendi fotoğraflarını çekerek paylaşmalarını istiyor.
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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:24 
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