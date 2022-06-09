Horozların genelde yuvayı dişilere bırakmasıyla ilgili çok sayıda video, sosyal medyada dolaşıyordu. Fakat bu sefer sosyal medyada dolaşıma giren bir başka video, yürekleri ısıttı.
Horoz, yağmur nedeniyle ıslanan tavuğu korumak için tek bir kanadını dişisinin üzerine koydu. Bu sırada tavuk da hareket etmeden horozun kanatları altında durdu.
Bu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Kullanıcılar, video hakkında birçok olumlu yorumda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı - Son Dakika