Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza - Son Dakika
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Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza

03.04.2022 11:21
Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza

İstanbul Fatih'te drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki sürücü polis tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih'te drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki sürücü polis tarafından yakalandı. Trafik magandalarına toplam 33 bin 730 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, iki sürücünün drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti. Fatih'teki Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde trafiği tehlikeye düşüren 34 EGS 239 plakalı araç sürücüsü Eray Tuncay T. ve 34 EKB 089 plakalı araç sürücüsü Emirhan M. yakalandı. İki sürücüye ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesinden 9 bin 125 lira, motorlu taşıt sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yine aynı maddeye istinaden kullandırmaktan 3 bin 674 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 33 bin 730 TL idari para cezası uygulanan iki sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza

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İstanbul, Tragger, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada drift videosunu paylaşan iki sürücüye 33 bin 730 lira ceza - Son Dakika
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