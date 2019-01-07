Sosyal Medyada En Çok Etkileşime Geçilen Kullanıcılar!

1 Ocak - 20 Aralık 2018 tarihleri arasında Twitter'da 2 milyar 549 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 7 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların %59'u negatif, %41'i ise pozitif içeriğe sahip.

2018 yılı toplam paylaşım: 2.594.748.212

2018 yılı günlük ortalama tweet sayısı: 7.108.899

Pozitif paylaşım sayısı: %41

Negatif paylaşım sayısı: %59

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN TWEET'LER

1- ERSUN YANAL

Twitter'da geçtiğimiz yıl en çok etkileşim alan paylaşım Ersun Yanal tarafından Fenerbahçe'ye dönüşü hakkında attığı tweet oldu. Yanal'ın tweet'i, neredeyse yıl biterken paylaşmasına rağmen; 257 binin üzerinde beğeni, 139 binin üzerinde retweet alarak yıl boyunca paylaşılan diğer tüm tweet'leri geride bıraktı.

@ersunyanal: ''Bir insan bir camiayı ''bir şey'' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı ''çok şey'' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı ''her şey'' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz, büyük Fenerbahçe taraftarı!'' (14 Aralık 2018)

2- MUHARREM İNCE

Yaz döneminde yapılan ve tüm ülkeyi ilgilendiren Başkanlık seçimleri Twitter kullanıcılarının da gündemindeydi. Muharrem İnce'nin 24 Haziran'da seçimlerin ardından attığı tweet; 220 binin üzeri beğeni, 86 binin üzerinde retweet alarak en çok etkileşim alan 2. paylaşım oldu.

@vekilince: ''Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!'' (24 Haziran 2018)

3- FENERBAHÇE SK

Futbol özellikle ülkemizde Twitter'ın en çok konuşulan konularından biri. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü kutlamak için attığı tweet; 139 binin üzerinde beğeni, 79 binin üzerinde retweet alarak en çok etkileşim alan 3. paylaşım olarak listeye girdi.

@Fenerbahce: ''Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!'' (13 Aralık 2018)

En çok etkileşime geçilen kullanıcılar

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN (@RT_ERDOGAN)

Geride bıraktığımız yılda tıpkı futbol gibi siyaset de Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini korudu. En çok etkileşime geçilen Twitter hesabı 43 Milyon ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi hesabı olan ''RT_Erdogan'' hesabı oldu.

EN ÇOK KULLANILAN HASHTAG'LER

Tweet'lerde kullanılan hashtag'ler 2018 yılında da katlanarak arttı. Özellikle kamuoyunda bilinç ve farkındalık yaratmak için kullanılan hashtag'ler arasında 11 milyon paylaşımla #EmeklilikteYaşaTakılanlar 1. sıraya yerleşirken, 7.7 milyon hashtag ile #Survivor2018 2. sırada, #SiyahBeyazAşk ise 6.2 milyon hashtag ile 3. sırada yer aldı.

EN ÇOK 'ONLİNE' OLUNAN AYLAR

Twitter ve Instagram'da yıl içerisinde yapılan paylaşımlar aylara göre sıraladığında, Twitter'ınaçık ara en çok kullanılan mecra olduğu görülüyor. Martayı ise, Instagram'ın kendi içerisinde en çok hacim kazandığı ay olarak karşımıza çıktı.

EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER

Emojiler dijital dünyadaki yazışmalarda jest ve mimikleri ifade etmenin en kolay yolu ve herkesin vazgeçilmezi. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve diğer emojilerle kıyaslandığında %46 gibi açık ara farkla en çok kullanılan emoji 'sevinç gözyaşı döken' emoji oldu.

EN ÇOK PAYLAŞIM YAPILAN İLLER

İstanbul'da yaşayan kullanıcılar yıl boyunca yaptıkları 397 milyon paylaşımla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 58 milyon ile Ankara, 57 milyon ile İzmir takip etti.

EN ÇOK KULLANILAN LOGOLAR

Geçtiğimiz yıl Twitter'da en çok paylaşılan logolar analiz edildiğinde Adidas zirvede yer alırken, Adidas'ın ardından Vodafone geldi. Fox TV, beIN Media ve Apple da onları takip etti.

EN ÇOK KONUŞULANLAR

Yılın ilk ayından son ayına, Twitter'da en çok konuşulan gündem içeriklerine baktığımızda Cenk Tosun transferi, Zeytindalı Harekatı, Afrin'deki 11 şehit, Kadınlar Günü, Afrin Merkez'de Türk Bayrağı, Galatasaray şampiyonluğu, Başkanlık seçimleri öncesindeki ''Tamam-Devam'' tartışmaları, Sakarya'da canice bacakları kesilen yavru köpek, 24 Haziran Seçimleri, Bankaların hatalı döviz kuru, 3. Havalimanı'ndaki işçi eylemleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İGA Havalimanı'nın açılışı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Ankara'daki tren kazasının yer aldığını görüyoruz.

EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELER

Ülkemizde 2018 yılında atılan tüm tweet'leri analiz ettiğimizde ''değil, olsun, güzel, allah, sadece'' kelimelerinin en sık kullanılan kelimeler olduğu görülüyor.

kaynak: The Brand Age Dergisi