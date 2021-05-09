Sosyal medyada engeller kalkıyor - Son Dakika

Sosyal medyada engeller kalkıyor

09.05.2021 07:27
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Baharın başladığını yeni yeni hissediyorum.

Baharın başladığını yeni yeni hissediyorum. Bunu anlatımım biraz değişik gelebilir ama bana eşlik edin. Büyük t harfi şeklinde bir sokak düşünün. T harfinin uzun bacağından, yatay çizgisine doğru yürüdüğünüzü hayal edin. Tam birleştiği noktada solda yeşil, dört katlı bir bina var. İşte ben bu binanın bodrum katındayım.

Daire kapısını açınca soldaki ilk oda burası. Odaya girince solda bir pencere var. Bu camdan dışarı bakınca karşı köşede kırmızı tuğla görünümlü, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir bina görüyorsunuz.

Güneş sabahları margarin paketi büyüklüğünde tuğlalardan yapılmış bu güzel görünümlü binanın arkasından doğuyor. Öğleden sonra da kırmızı binanın sanıyorum üçüncü kat penceresinden yansıyıp odama doluyor. Şu anda da güneş mutfak kapısının altından koridora uzanıyor.

Bunları nasıl anladığıma gelince, evde dolaşırken vücuduma gelen ısı sebebiyle... Eğer teninize hakimseniz ve dikkatliyseniz fark ediyorsunuz, siyah giyiyorsanız bu daha da kolaylaşıyor. Aslında ben buna duyumsama diyorum ve hissiyattan farklı olduğunu düşünüyorum.

Size bu betimlemeyi yapmamın bir nedeni var. Bu hafta, Engelliler Haftası. Ben de bununla ilgili bir haber yapayım istedim. Son zamanlarda medyanın engelli dostu olmamasından çok bahsetmiştim. Bunun üzerine betimleme işi yapan biriyle görüştüm. Çok da güzel geçti. Güzel de bir iş teklifi aldığım için ayrıca mutlu oldum. Betimleme Fabrikası'nın ortaklarından Hakkı Görgülü yapımcı, yönetmen ve ajans sahibi bir işinsanı. TV'deki ve dijital platformlardaki yayınları betimlenmiş olarak bize ulaştırmak için çalışıyor.

EĞİTİM VERİYORLAR

Kendisinin ayrıca 'engelli influencer' yetiştirme konusunda da girişimleri var. Bu benim için oldukça yeni bir kavram. Hakkı'nın ajansı Top Sign'ın komedyenler, makyaj sanatçıları, blogger'lardan oluşan 10 'engelli influencer'ı var. Influencer olmak isteyen engelli arkadaşlarımıza da yol gösterdiklerini anlatıyor:

"Daha yolun başındayız. Ressam, müzisyen, dansçı, farklı alanlardan engelli kardeşlerimizle bu platformu büyütmek istiyoruz. Bize başvuran kişileri değerlendiriyoruz, eğer bu konuda potansiyelleri varsa onlara sosyal medyayı nasıl daha iyi kullanabilecekleri, nasıl Reels videosu çekecekleri gibi konularda yardımcı oluyoruz."

Bunların hepsi çok güzel gelişmeler... Yürürlükte olan kanuna göre de 2023'e kadar tüm kanallarda ve platformlardaki film, dizi, belgesel gibi içerikler betimlenmiş olacak.

Eskiye nazaran çok yol alınsa da sektörün gelmesini istediğimiz nokta, bu yayınları herkesle birlikte aynı anda izleyebilmek... Belli ki sosyal medyada da engelli arkadaşlarımız daha çok yer alacak. Hep birlikte bütün olacağımız günlere doğru yürürken, tüm engelli arkadaşlarımın Engelliler Haftası'nı anıyor ve hepsini selamlıyorum....

BİNLERCE KİŞİYE ULAŞIYORLAR

- İşitme engelli makyaj sanatçısı Baran Gürzoğlu (@barannnck) 155 bin takipçili bir blogger.

Konuşma engelli Valeria'nın (@valeriaush) 133 bin takipçisi var. Güzellik ve makyaj blogger'ı.

Şule Denli Öztürk'ün (@sdenli89) 38 bin takipçisi var. İşitme engelli.

İşitme engelli, Türk işaret dili eğitmeni Mesut Öztürk'ün (@mesutdeaf) 20 bin takipçisi var.

Özgür Akbulut (@oakbulut2) işitme engelli. 19 bin takipçili bir seyahat blogger'ı.

Caner Çavdar (@kivircikcanboor) işitme engelli. 19 bin takipçisi olan bir model.

Neslihan Kurt (@kurtneslihan) 5.3 bin takipçili bir işaret dili eğitmeni.

Nevzat Kırkıç (@nevzatkrkc) dizi, film çevirmenliği yapıyor. 4.659 takipçisi var.

Sosyal medyada engeller kalkıyor

Engelliler Haftası, Engelli, Makyaj, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sosyal medyada engeller kalkıyor - Son Dakika Magazin


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