Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

14.11.2022 19:15

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı belirtilen bir kadın yakalandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı belirtilen bir kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan kadın, gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında - Son Dakika
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