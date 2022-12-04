Sosyal medyada "En büyük hayalim evlenmek, evlenmek istiyorum" şeklindeki video ile tanınan Tahir'in son röportajı izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Tahir'e "İnsanlara ne söylemek istersin" diye soruldu. Tahir'in bu soruya verdiği cevap ise milyonlarca insanın hüngür hüngür ağlamasına neden oldu.
Tahir, şöyle konuştu: "Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır. Herkes yardım etsin Tahir'e…"
Son Dakika › Yaşam › Evlilik videosuyla tanınan Tahir'in sözleri yürek burktu: Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır, herkes yardım etsin Tahir'e - Son Dakika