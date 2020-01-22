Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı Sabaha kadar bekledim - Son Dakika

anlattı. Yaşin, 15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor 'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum dedi.

SABAHA KADAR UYUTMADILAR

Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar dedi.

Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın diye konuştu.

Şimdi kendisini gören herkesin durdurup birlikte fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Yaşin, Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN DA ONU TAKLİT ETTİ

Öte yandan Ahmet Yaşin'in ilgi çeken videodaki sözleri Demir Grup Sivassporlu futbolcuların da diline düştü. Takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da antrenman öncesinde Yaşin'in sözlerini tekrarladığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

- Sivas