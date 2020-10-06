Sosyal medyada feryadı duydular, akülü araç alıp babayı sevindirdiler - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 'Tarsus'ta Doğup Büyüyenler Kimsiniz Grubu' Kurucusu Bayram Yıldız'ın ihtiyaç sahibi bir kişiye akülü araba isteğine grup üyeleri kayıtsız kalmayarak akülü araç aldı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden 3 çocuk babası işsiz Mehmet Çevirgenoğlu'nun bir ayağı şeker hastalığından dolayı geçen Şubat ayında kesildi. Tekerlekli sandalyeye binmek zorunda kalan Mehmet Çevirgenoğlu'nun çarşıya veya kent içinde bir yerlere gidip gelebilmesi için akülü bir engelli aracına ihtiyacı oldu. Maddi durumu elvermediği için Mehmet Çevirgenoğlu, bu akülü arabayı alamazken çocuklarından biri durumu sosyal medyada paylaştı.

Tarsus'ta Doğup Büyüyenler Kimsiniz Grubu Kurucusu Bayram Yıldız, ihtiyaç sahibi kişi için akülü araba isteğini grup üyelerine duyurdu. Adının açıklanmasını istemeyen aslen Tarsuslu olup Adana'da çalışan bir genç kız, akülü aracın giderlerini tek başına karşılayarak Adana'da bir firmadan akülü tekerlekli sandalye alarak Tarsus'a getirdi. Grup kurucusu Bayram Yıldız ve yönetimden Güler Özgan ile birlikte hayırsever genç kız, Yeni Mahalle'ye giderek akülü tekerlekli sandalyeyi Mehmet Çevirgenoğlu'na hediye ettiler.

Eşi Fatma ve çocukları ile birlikte Tarsus'ta Doğup Büyüyenler Kimsiniz Grubu Kurucusu Bayram Yıldız ve grup üyelerini evlerinde ağırlayan Çevirgenoğlu ailesi, bu hediye karşısında çok duygulandı ve hayır duasında bulundu. - MERSİN