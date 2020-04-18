Sosyal medyada

"GeceninErdoğanFotoğrafı" etiketiyle yapılan paylaşımlar öğle saatleri itibarıyla 170 bini aştı.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladığı güne ait bir fotoğrafla paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "3 yıl önce halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen göreve başladı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter 'da dün geceden bu yana "GeceninErdoğanFotoğrafı" etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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