Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne - Son Dakika
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Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne

23.10.2022 19:17

Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan video, viral oldu. Kaynanasının kendilerine küçük kavanozda turşu ayırdığını gösteren gelin, kaynanasının "Sen beyazlıyor diyorsun, o yüzden sana bu kadar. Diğerleri teşekkür edenlere" sözleri nedeniyle kalakaldı. Videoyu izleyenler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte birbirinden farklı videolar da karşımıza çıkmaya başladı. Sosyal medyada son viral olan videoda ise gelin ve kaynana arasındaki bir diyalog yer alıyor.

KÜÇÜK BİR KAVANOZ AYIRDI

Kaynana, evlerine götürmesi için genç kadına turşu bidonlarının arkasından çıkardığı küçük kavanozu vardı. Gelininin şaşkınlığı üzerine ise neden böyle bir harekete imza attığını açıkladı.

"BEYAZLIYOR DİYORSUN"

Kaynana, gelinin turşusuna eleştiri yaptığını belirterek, "Beyazlıyor diyorsun kızım, bu sana yeter" dedi. Genç kadının "Bu hemen biter" sözleri üzerine yeniden konuşmaya giren kaynana, "Bende beyazlamıyor, bitince gelir alırsın. Diğerleri teşekkür edenlere" ifadelerini kullandı. Gelin ve kaynana arasındaki bu anlar şaşkınlığa neden oldu.

"HAYDİ KIZIM HAYDİ"

Kadın daha sonra gelinine yönelik "Haydi kızım haydi, al çocuğunu" diye sesleniyor. Kaynananın bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, bazıları da genç kadına eleştiride bulundu.

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Son Dakika Yaşam Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne - Son Dakika
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