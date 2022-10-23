Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte birbirinden farklı videolar da karşımıza çıkmaya başladı. Sosyal medyada son viral olan videoda ise gelin ve kaynana arasındaki bir diyalog yer alıyor.

KÜÇÜK BİR KAVANOZ AYIRDI

Kaynana, evlerine götürmesi için genç kadına turşu bidonlarının arkasından çıkardığı küçük kavanozu vardı. Gelininin şaşkınlığı üzerine ise neden böyle bir harekete imza attığını açıkladı.

"BEYAZLIYOR DİYORSUN"

Kaynana, gelinin turşusuna eleştiri yaptığını belirterek, "Beyazlıyor diyorsun kızım, bu sana yeter" dedi. Genç kadının "Bu hemen biter" sözleri üzerine yeniden konuşmaya giren kaynana, "Bende beyazlamıyor, bitince gelir alırsın. Diğerleri teşekkür edenlere" ifadelerini kullandı. Gelin ve kaynana arasındaki bu anlar şaşkınlığa neden oldu.

"HAYDİ KIZIM HAYDİ"

Kadın daha sonra gelinine yönelik "Haydi kızım haydi, al çocuğunu" diye sesleniyor. Kaynananın bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, bazıları da genç kadına eleştiride bulundu.