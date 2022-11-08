Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı

08.11.2022 11:07

Sosyal medyada genç bir kız tarafından paylaşılan video görenleri oldukça şaşırttı. Şırınga yoluyla elde edilen kızın kanından tespih yapıldığı anlar tartışmalara neden oldu.

Günümüzde sevgililer birbirlerine farklı hediyeler vermeye başladı. Fakat genç bir kız tarafından hazırlanan hediye, bugüne kadarki hediyelerin hepsini geride bıraktı.

ŞIRINGA İLE KAN ALDILAR

Tasarım şirketi çalışanı olduğu görülen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.

TESBİH TANELERİNİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRDİ

Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi, hazırlanan tespihi kameraya gösterdi. Söz konusu video, tartışmaları da beraberine getirdi.

YORUMLAR
500
İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor Cephe hattından dikkat çeken görüntü! Rus askerin hareketleri viral oldu Cephe hattından dikkat çeken görüntü! Rus askerin hareketleri viral oldu

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi
10:59 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin merakla beklenen parti grubu konuşması başladı
10:52 Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı
10:45 Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum
10:36 Şarkıcı Hadise güzellik sırlarını açıkladı: Saçlarımı 10 günde 1 yıkıyorum
10:19 Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı
10:13 Meteoroloji çok sayıda şehir için sarı kodlu uyarı verdi! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
08:56 ABD'deki ara seçimler öncesi küresel piyasalarda temkinli seyir sürüyor
13:37 Türkiye'de sadece üçüncü kez görülen paha biçilemez kuş, büyük heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık
11:29 Somalili gencin her gün camide namaza gelmek için yaptığı fedakarlık gözleri yaşarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 11:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement