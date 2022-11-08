Günümüzde sevgililer birbirlerine farklı hediyeler vermeye başladı. Fakat genç bir kız tarafından hazırlanan hediye, bugüne kadarki hediyelerin hepsini geride bıraktı.
Tasarım şirketi çalışanı olduğu görülen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.
Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi, hazırlanan tespihi kameraya gösterdi. Söz konusu video, tartışmaları da beraberine getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı - Son Dakika