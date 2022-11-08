Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı

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Günümüzde sevgililer birbirlerine farklı hediyeler vermeye başladı. Fakat genç bir kız tarafından hazırlanan hediye, bugüne kadarki hediyelerin hepsini geride bıraktı.

ŞIRINGA İLE KAN ALDILAR

Tasarım şirketi çalışanı olduğu görülen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.

TESBİH TANELERİNİN İÇERİSİNE YERLEŞTİRDİ

Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi, hazırlanan tespihi kameraya gösterdi. Söz konusu video, tartışmaları da beraberine getirdi.