Genç kız "Köyde 1 günümüz" diyerek paylaştı, kısa sürede reyting rekoru kırdı - Son Dakika
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Genç kız "Köyde 1 günümüz" diyerek paylaştı, kısa sürede reyting rekoru kırdı

06.11.2022 17:27

Sosyal medyada genç kız tarafından "Köyde 1 günümüz" adı altında paylaşılan video, kısa sürede günün en çok izlenene videosu olmayı başardı.

Türkiye'de son yıllarda köy hayatı, şehir hayatına oranla daha çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle toprakla uğraşmak isteyen ve kendi ürettikleri besinleri tüketmek isteyen çoğuvatandaş, yaşamak için şehir dışındaki alanları tercih etmeye başladı.

KİRA FİYATLARININ YÜKSELMESİ DE ETKİLİ

Vatandaşların daha çok köy hayatını tercih etmesinde, şehirlerdeki artan nüfus, trafik ve hava kirliliği de etkili oldu. Bunun yanı sıra şehirde kiraların artık ödenemeyecek seviyeye çıkması, vatandaşların köylere yeniden ilgi göstermesini sağladı.

GENÇ KIZ, KÖYDEKİ 1 GÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Genç bir kız da sosyal medya hesabından annesi ve babasıyla birlikte köyde geçirdikleri 1 güne ilişkin video paylaştı. Videoda, genç kızın ve ailesinin köyde 1 gün boyunca yaptıkları aktiviteler ve günlük hayatları yer aldı.

İZLENME REKORU KIRDI

Video, paylaşılmasından kısa bir süre sonra rekor kırarak sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu. Bunun yanı sıra binlerce vatandaş da video hakkında yorumda bulundu.

YORUMLAR
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Sosyal Medya, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

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