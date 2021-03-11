Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

11.03.2021 22:28

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Güzelleşmek isterken yüzünde 2. derece yanıklar oluşan kadın eski güzelliğine kavuşuyor Şu ana kadar 2 seans mikro iğneleme (dermapen) tedavisi gören Aslı İlhan'ın yüzünde belirgin düzelmeler oluştu Aslı İlhan: "Değişimi...

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Güzelleşmek isterken yüzünde 2. derece yanıklar oluşan kadın eski güzelliğine kavuşuyor

Şu ana kadar 2 seans mikro iğneleme (dermapen) tedavisi gören Aslı İlhan'ın yüzünde belirgin düzelmeler oluştu

Aslı İlhan:

"Değişimi görünce mutlu oluyorum, inşallah daha da güzelleşeceğim"

"Adli tıp raporunda 2. derecede yanık raporu verildi"

ANTALYA - Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilan sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan, ayda bir kez uygulanan mikro iğneleme (dermapen) uygulamasıyla şu ana kadar 2 seans tedavi görerek eski güzelliğine kavuşmaya başladı. Değişimi görünce mutlu olduğunu dile getiren İlhan, "İnşallah daha da güzelleşeceğim" dedi.

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleye İlhan, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada iddiaya göre salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı, ardından İlhan'ın yüzünde yanıklar ve su toplamalar oluştu. İlhan'ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salonda da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden talihsiz kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu. İki salondan yapılan işlemler için şikayetçi olan İlhan, konuyu savcılığa taşıdı. Adli süreç devam ederken bir yandan da cildinin eski güzelliğini kazanabilmesi için çaba gösteren İlhan, güvendiği bir güzellik merkezine giderek dermapen uygulaması (mikro iğneleme) yaptırmaya başladı. Ayda bir kez uygulanan tedavide şu ana kadar 2 seans tedavi gören İlhan'ın cildinde belirgin düzelmeler olmaya başladı.

"Değişimi görünce mutlu oluyorum"

Eski güzelliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İlhan, cildindeki son durumunu paylaştı. İlhan, dermapen işlemiyle cildinin yenilenmeye geçtiğini belirterek, "Şükürler olsun yavaş yavaş değişiyor. Cildim soyularak yeni deri çıkarılıyor. O işlemler de güzel bir sonuç vermeye başladı. Daha mutluyum çok şükür. Tabii psikolojiyi atamıyor insan ama değişimi görünce mutlu oluyorum" dedi.

"İnşallah daha da güzelleşeceğim"

Güzellik merkezlerini seçerken bir daha sosyal medyaya güvenerek hareket etmeyeceğini dile getiren İlhan, şunları söyledi:

"Artık güvenmediğim yere gitmeyeceğim. Sosyal medyaya güvenip hareket etmemeyi öğrendim. Takipçi sayısı ve beğeni sayısı çok etkilemişti. Şahıslar, fotoğrafları paylaşıp hiç yaptırmadığım işlemleri yaptırmış gibi gösterdiler. Bunun için de hukuksal işlem devam ediyor. Ailem ve arkadaşlarım bana destek oldular. Hiçbir şeyim yokken salona gittim. Sadece güzelleşmek için ama yaktılar suratımı. Eski halimi düzeltebilmek için ekstra maddiyat ödemek zorundayım ve zamana ihtiyacım var. İnşallah daha da güzelleşeceğim."

"2. derecede yanık raporu verildi"

İlhan, karşı tarafın hatalı işlem yaptığını kabul etmediğini, buna karşın savcılığın adli tıp raporu istediğini belirterek, "Doktorlara gidip raporlarımı aldım. Savcılığa intikal ettiği için adli tıp raporu istenildi. Raporda da olaydan 2 ay geçmesine rağmen yanıkların hasarı olduğu için 2. derecede yanık olarak verildi. Ne kadar inkar etseler de her şey gözüküyor. Adli süreç devam ediyor, elimden geleni de yapacağım. Çünkü hem hakaret var, hem özel hayata saldırı var ve inkar ediyorlar. Ayrıca tehdit de ediliyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Adli Tıp, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü - Son Dakika


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