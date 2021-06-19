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Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi - Son Dakika

Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi

19.06.2021 10:14

Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi Cildini toparlatmak isterken yüzünden oluyordu, 8 ay yanıklarla mücadele etti Aslı İlhan: "Şükürler olsun aynalarla barıştım" Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilanı sonrası cilt toparlama işlemi için...

Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi

Cildini toparlatmak isterken yüzünden oluyordu, 8 ay yanıklarla mücadele etti

Aslı İlhan:

"Şükürler olsun aynalarla barıştım"

ANTALYA - Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilanı sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan (42), bir sağlık merkezinde dermapen ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklarından yüzde 60 oranında kurtuldu. Aslı İlhan, 8 ay sonra aynalarla barıştığını söyleyerek, "Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 8 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada iddiaya göre, salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı ve İlhan'ın yüzünde yanıklar oluştu, su toplamaları meydana geldi. Bunun ardından İlhan'ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salondan da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden genç kadın, yüzünün eski haline gelmesi için 8 ay çaba sarf etti. 8. Ayın sonunda artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, sağlık merkezinde dermapen ve kolajen uygulamalarının yaptırmasının yanı sıra evde de aldığı kremleri kullandığını belirtti. İlhan, güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmadığının altını çizdi.

"Birçok işlem yaptırdım, kendimde uyguluyorum"

Yüzünün tam olarak düzelmediğini söyleyen Aslı İlhan, "Yüzüm henüz düzelmedi. Şuanda fondöten ve kapatıcı kullandığım için belli olmuyor ama bir miktar daha var. Olayı yaşayalı yaklaşık 8 ay oldu. Birçok işlem yaptırdım, kendimde uyguluyorum. Bu kadar düzeltebildik, inşallah daha da düzelteceğim. İlk olay olduğunda hastane raporunda doktorun söylediği 9 ay kadar bir süreydi. Bütün kadınlarda biliyorlar bu tarz işlemlerde leke kolay kolay geçmiyor. Uzun bir süreç gerekiyor bunun için. 8 ay oldu şuanda" dedi.

"Hastane ortamını tercih ediyorum"

Artık hastane ortamını tercih ettiğini söyleyen İlhan, "Öncelikle artık hastane ortamını tercih ediyorum. 2 salondan sonra sosyal medyaya güvenmemeye başladım. Takipçi sayıları çok diye gitmiştim. Şuanda yaz mevsimindeyiz, güneş kremi olmadan kesinlikle dışarıya çıkmamak gerekiyor. Benim ki sorunlu bir cilt haline geldi. Daha önce ben de sivilce bile yoktu. Sivilceler olmaya başladı. Lekeler çok derin olduğu için güneş kremi, nemlendirici, ekstra lekeler için bir sürü ürün kullanıyorum" diye konuştu.

"Cilt bakım merkezleri görüp kanmamak çok zor bir şey"

Cilt bakım merkezlerine gitmeden araştırma yapmak gerektiğini söyleyen İlhan, "Sosyal medyada cilt bakım merkezleri görüp kanmamak çok zor bir şey. İnsan bir anda büyüsüne kapılıyor. Ben gittiğimde hiçbir sorunum yoktu. Bu şekilde gittim, o acıları çektim, maddi zararlara uğradım. Tabi ki araştırmak gerekiyormuş ben araştırmadan gitmiştim bu artık hastane ortamlarında da yapılabiliyormuş, bu olaylardan sonra öğrendim" şeklinde konuştu.

"Aynalarla barıştım"

Artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, "Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım. İnşallah benim yaşadıklarımı başkaları yaşamaz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi
Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi

Muratpaşa, Hastane, Antalya, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi - Son Dakika


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