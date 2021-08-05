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Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu - Son Dakika

Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu

05.08.2021 11:42

Kars'ta sosyal medyada izledikleri kolonya yakma videosunu evde denemek isteyen 10 yaşındaki ikiz kardeşler birbirlerinin üzerine kolonya döküp çakmağı çaktı. Çocuklardan birinin üzerindeki kıyafetler yanmaya başladı. Çığlıkları duyan aile çocuğu hastaneye götürdü. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar bulunan küçük çocuk tedavi altına alındı. Acılı aile ise tüm aileleri sosyal medyanın tehlikelerine karşı uyardı.

Aysel-Çetin B. çiftinin 6 çocuğundan en küçükleri olan ikizler Baran ve Berat, sosyal medyada gördükleri videoyu evde denemek istedi. Birbirlerinin üzerine kolonya döken ikizlerden Baran, elindeki çakmağı çakınca kardeşi Berat'ın elbiseleri alev aldı.

ÇIĞLIKLARI DUYUP İÇERİ KOŞTULAR

Bu sırada bahçede oturan Aysel B., oğlunun çığlıklarını duyup içeri koştu. Alevlere müdahale edip söndüren Aysel B., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat B.'nin sağ kolu ile göğsünde, iki ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

"AİLELERİN TEMKİNLİ OLMASI GEREK"

Burada ilk müdahalesi yapılan Berat B., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Çetin B., ailelere sosyal medyayla ilgili uyarılarda bulundu. Çetin B., yaşananları şöyle anlattı:

"Evde kimse yoktu. İkiziyle birlikte internetten izledikleri videoları denemişler. Birbirlerine kolonya döküp çakmağı çakmışlar. O anda Berat'ın tişörtü alev alınca vücudu yanmış. Oğlumun tedavisi sürüyor. Sosyal medyadaki videoda birisi eline kolonya döktükten sonra çakmakla yakıyordu. Kendi aralarında deneyince zararı tabi ki kendilerine oldu. Vücudunun göğüs ve kol kısmında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Ailelerin daha temkinli olmaları gerekiyor. Bu tip şeyleri maalesef sosyal medyada öğreniyorlar. Çocukların aile gözetimi olmadan internete girmemeleri gerekiyor. Kars'ta beş gün tedavi gördü burada da 6 gündür tedavi altında. Bir hafta daha burada kalacağımızı söylüyorlar. Bu tür kötü olayların kimse başına gelmesini istemem. Çok dikkatli olsunlar."

Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu - Son Dakika


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