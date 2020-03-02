Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları - Son Dakika

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Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları
6 saat önce
Yunanistan'ın 'mülteci' korkusu sosyal medyada alay konusu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın 'mülteci' korkusu sosyal medyada alay konusu oldu.
Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini duyurmasının ardından binlerce kişi sınır kapılarına dayandı. Sınırlarına dayanan mültecilere müdahale eden Yunan güvenlik güçleri sertlik dozajını artırdı. Sosyal medyada Yunanistan'ın mültecileri ülkeye sokmama çabası alay konusu oldu. Paylaşılan bir çok mesajda Yunanistan'ı hedef alan güldüren yazılar yer alıyor.
(İHA)
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