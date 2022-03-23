Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu

23.03.2022 12:13
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu

Sosyal medyada meşhur olan ve Sarıyer Belediyesi'nin de 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' dediği bankın hikayesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada meşhur olan ve Sarıyer Belediyesi'nin de 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' dediği bankın hikayesi ortaya çıktı. Öğrenciler, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın tekrar bırakmak amacıyla aldıkları bank hakkında, "Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından çıkıp kendi evlerine doğru gelirken yol kenarında bank gördü. Üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı 'Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz' diyerek alan öğrenciler, bankı evlerine getirdi. Evlerinde eşya da bulunmayan öğrenciler, bankla adeta ev arkadaşı oldu. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken bankı kullanan öğrenciler, yatak olarak kullanarak üzerinde uyumaya da başladı.

"BU BANK ÜZERİNDE ADETA BÜTÜNLEŞTİK"

Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' diyerek paylaşımda bulunduğunu da gören öğrenciler, heyecanlandı. Bankın hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Mustafa Mert Tütüncü, "Akşam arkadaşlardan çıkıp eve doğru geliyorduk. Evde de oturacak fazla eşyamız yoktu. Biz de yol kenarında Sarıyer Belediyesi'nin bankını gördük. Ucundan tutarak hep beraber eve getirdik. Oturacak bir şeyimiz olmadığı için en azından yemeğimizi üzerinde yiyoruz, çayımızı üzerinde içiyoruz. Bilgisayarımızın koltuğu olmadığı için bankın üzerinde oturmak zorunda kalıyoruz. Bazı zamanlarda da üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz. Sosyal hayatımızın bunun üzerinde geçiyor. Bu bank üzerinde adeta bütünleştik diyebiliriz" dedi.

"KIŞIN KULLANILMADIĞI İÇİN YAZ GELENE KADAR ALDIK. KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU"

Yusuf İslam Demirbaş da, "Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu" ifadelerini kullandı.

(Asım Çapacı/ İHA)

Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu
Sosyal medyada gündem olan 'bank' öğrencilerin her şeyi oldu

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Kaynak: İHA

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