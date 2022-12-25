Genç kadın yaşadıklarını anlatıp isyan etti! Videosu sosyal medyada gündem oldu

Genç kadın her gün eve dönerken yaşadıklarını anlatıp isyan etti

Son seçim anketinde "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" diye soruldu

Kadına şiddet ve taciz olayları Türkiye gündemindeki yerini korurken, sosyal medyadan konuyla ilgili bir genç kadının isyanı geldi.

8 DAKİKALIK YOLDA BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Genç kadın, metrodan eve dönerken 8 dakikalık mesafede yolda defalarca laf atıldığını, bazı kişilerin ise arabasını durdurup kendisiyle konuşmaya çalıştığını aktardı.

Genç kızın videoda söylediği sözler şöyle:

"Ya bu insanlar, ben metrodan evime gidiyorum yolda 8 dakika bir şey değil. Ben 8 dakikada evime giderken şuradan şuraya eşofmanlıyım yani olmasam da laf atmaması gerekiyor ama atıyor. Şu an şurada bekliyor çektiğimi görünce herhalde.

"NE KADAR REZİLSİNİZ"

Çünkü kamerayı tuttum, gerçekten küfür etmek istiyorum hepsine küfür etmek istiyorum ağız dolusu. Yapmayın ya şunu yapmayın, yolda gördüğünüz kadınlara camı açıp ilerlerken laf atmayın. Ne kadar rezilsiniz"