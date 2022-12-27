Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu - Son Dakika
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Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu

27.12.2022 20:04

Somali uyruklu bir şahsın elindeki bıçak ve sopayı sallayarak Kur'an okuduğu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin Ankara'da çekildiği öne sürüldü.

Ankara'da çekildiği iddia edilen bir görüntüde, Somali uyruklu bir şahsın yaptıkları gündem oldu. Eline aldığı sopa ve bıçakla yarı çıplak şekilde caddede Kur'an okumaya başlayan şahsa polis müdahale etti.

EKİPLERİ YAKLAŞTIRMADI

Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken bazıları da durumu tiye aldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Yer: Ankara! Yarı çıplak Somalili, bıçak sallayıp, bağırarak Kur'an okudu
Yer: Ankara! Yarı çıplak Somalili, bıçak sallayıp, bağırarak Kur'an okudu
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Somali, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu - Son Dakika
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