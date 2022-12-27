Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu

Ankara'da çekildiği iddia edilen bir görüntüde, Somali uyruklu bir şahsın yaptıkları gündem oldu. Eline aldığı sopa ve bıçakla yarı çıplak şekilde caddede Kur'an okumaya başlayan şahsa polis müdahale etti.

EKİPLERİ YAKLAŞTIRMADI

Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken bazıları da durumu tiye aldı.



İşte gelen tepkilerden bazıları: