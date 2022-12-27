Ankara'da çekildiği iddia edilen bir görüntüde, Somali uyruklu bir şahsın yaptıkları gündem oldu. Eline aldığı sopa ve bıçakla yarı çıplak şekilde caddede Kur'an okumaya başlayan şahsa polis müdahale etti.
Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken bazıları da durumu tiye aldı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
Son Dakika › Güncel › Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu - Son Dakika