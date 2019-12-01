Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
Son Dakika Güncel Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf

6 saat önce

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ahırında çektiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf, System.String[]

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ahırında çektiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Morkoç, evinin yanında bulunan ahırda yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekti. Ahırda çektiği fotoğrafa bakan Morkoç, arka planda beliren görüntüyü fark edince şaşkınlık yaşadı. Fotoğraf karesinde buzağının arkasında gözleri parlayan bir silüet olduğu gören şahıs, tekrar ahıra gidip baksa da fotoğraf karesinde beliren silüeti göremedi.


Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı. Tartışma oluşturan fotoğraf karesindeki silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamadı. - ARDAHAN

Ata Mahallesi, Ardahan, Damal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Milyoner Olmak İster'de "Ailemle kan bağımı kopardım" diyen yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı
7 milyon TL'lik villası ile olay olan MasterChef Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından isyan etti Sütyensiz kalça dansı yapan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:23:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]