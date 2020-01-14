Sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama... - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama...

6 saat önce

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı-AKTUEL ve ANONS.

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı-AKTUEL ve ANONS

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama...

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
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