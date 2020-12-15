Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı

15.12.2020 22:14
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı, System.String[]

Çaykur Rizespor maçı sonrası kulübün maddi sıkıntılar gerekçesiyle Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan'ın rakibine formasını vermemesi kameralara yansımıştı. Bu görüntüler sonrası Eskişehirspor, "Forma verip vermeme kararı futbolcuya aittir" açıklamasında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, forma verip vermeme kararının, her zaman olduğu gibi tamamen oyunculara ait olduğunu bildirdi.

Siyah-lırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi takım futbolcusu ile siyah-kırmızılı kulübün oyuncusu arasındaki forma değiş tokuşuyla ilgili açıklama yaptı.

"MALZEME EKSİKLİĞİ YOKTUR"

Açıklamada, "Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde forma verip vermeme kararı, her zaman olduğu gibi tamamen oyuncularımızındır. Nitekim oyuncumuzun formasını maçı sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı

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Son Dakika Spor Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı - Son Dakika Spor


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