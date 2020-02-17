Sosyal medyada gündem olan Hasan'ın son halini Ankara Valisi paylaştı - Son Dakika

Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada gündem olan Hasan M.'nin son halini Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal medyada çokça izlenen ve izleyenleri duygulandıran görüntülerde babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını, parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini ve genelde de parasının olmadığını söyleyen 29 yaşındaki Hasan M.'nin son durumunu Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Vali Şahin, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.'yi misafir ettik. Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye."

(İHA)