SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI - Son Dakika

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBULİstanbul'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada günden olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte koronavirüsü nedeniyle Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.

Ersan SAN İSTANBUL

İstanbul'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada günden olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte koronavirüsü nedeniyle Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.

Sosyal medyada seyyar simitçinin elindeki tüm simitleri satın aldığı görüntüler paylaşılarak, gündem olan işadamı İbrahim Yılmaz, koronavirüs nedeniyle Taksim Meydanı'nda, iş güvenliği ve iş elbiseleri satıcısı arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile maske dağıttı. İbrahim Yılmaz, İyilik Akımı adını verdikleri proje kapsamında 50 bin maske dağıtacaklarını söyledi.

Fırsatçılara meydanı bırakmamak ve alım gücü olmayan insanlara maske dağıtmak için böyle bir eyleme başvurduklarını belirten İbrahim Yılmaz, 'Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten korunmak amacıyla takılan maskelerin, piyasada fırsatçılar tarafından 30 kuruşluk değeri varken 5 lira gibi bir fiyattan satılması ve son günlerde karaborsa durumuna gelmesi nedeniyle, insanların alım gücünü gördükten sonra bedava maske dağıtmaya karar verdik. İlk planda Taksim başta olmak üzere Kadıköy, Eyüpsultan, Bakırköy gibi meydanlarda işleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalanların veya buna ulaşamayanların ihtiyaçlarını gözeterek 'İyilik akımı' adına 5 bin tane maske dağıtıyoruz. Sürecin uzaması ile birlikte bu rakam 50 bini bulacak. dedi.

Maskeler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Öte yandan, yasağa rağmen sokağa çıkan 85 yaşındaki kadın, evde sıkıldıklarını ihtiyaç için dışarı çıktıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İŞ ADAMI TAKSİM'DE 5 BİN MASKE DAĞITTI

İbrahim Yılmaz, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:02 Kaynak: DHA

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