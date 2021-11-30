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Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım

30.11.2021 14:09

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki lodosun şiddetini anlatmak için bir video çeken sosyal medya fenomeni "Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün." dedi. Melih Gökçek de videoyu paylaşıp "Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Özellikle İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıkarken kentte birçok yerde çatı uçtu, can ve mal kayıpları yaşandı.

Rüzgarın hızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir sosyal medya fenomeni de mizahla olayın şiddetini çektiği video ile anlatmaya çalıştı.

"ATEİST OLARAK GİRDİM MÜSLÜMAN ÇIKTIM"

Sosyal medya fenomeni çektiği videoda, "Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel motosiklet ile Boğaz Köprüsü'nden geçtim. Köprüde aşırı derecede rüzgar var.Denize uçmamak için çok çaba sarfettim. Sakın ha köprüden geçmeyin. Bakın ben ateist bir insanım, köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda la havle vela kuvvete 'sure'sini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün." ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK VİDEOYU PAYLAŞTI: NE MUTLU

Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de videoyu "Fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş, Müslüman olarak çıkmış. Ne mutlu. Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah. Mutlaka seyredin" notunu düşerek sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım

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