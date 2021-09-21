Üye Girişi
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü - Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü

21.09.2021 12:00

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, YouTube mecrasında yorumculuk yaptığı Vole kanalında bir hafta içinde kendisiyle çelişen yorumlarda bulundu. Çelikler, geçen hafta "Büyük transfer, çok büyük iş" dediği Berisha transferini Başakşehir maçından sonra yerden yere vurdu. Çelikler'in bu yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-Lacivertliler'in transferin son döneminde Salzburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha, gelişiyle büyük sükse yaratmıştı. 23 yaşındaki potansiyelli futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, takdirleri toplamıştı. Ancak kısa süre içinde bu hava değişti. Önemli kitlesi olan yorumcu Serdar Ali Çelikler'in de çok sert şekilde yönünü değiştirmesi dikkat çekti.

"YENİ BİR KEMAL ADEMİ"

TürkSpor TV'nin Vole kanalından alıntıladığı görüntülerde Serdar Ali Çelikler'in bir hafta içinde görüşlerinde yaşadığı değişime vurgu yapıldı.

Çelikler geçen haftaki yorumlarında Berisha için, "Çok iyi transfer. Bu yaşta büyük iş" derken, Başakşehir maçından sonra "İkinci bir Kemal Ademi vakası. Samatta gibi nasıl mutlu etmeye çalıyorsanız çalışın, mutlu olmayacak" ifadelerini kullandı, sosyal medyada tepki çekti.

Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü

Serdar Ali Çelikler, Mergim Berisha, Başakşehir, Salzburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini 11:53 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık 11:35 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir 11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı 10:53 Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı
Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak 10:40 Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca 10:15 Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı

Son Dakika Haberleri
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri         
11:57
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor         
11:45
Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor         
11:30
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement