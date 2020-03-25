Sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'ya Başkan Altınok'tan destek ziyareti - Son Dakika
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Sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'ya Başkan Altınok'tan destek ziyareti

7 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti.

Sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'ya Başkan Altınok'tan destek ziyareti, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Altınok, "Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek" dedi.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ali İhsan Yavaşça'yı ziyaret etti. Başkan Altınok'u kızı, oğlu, gelini, damadı ve torunlarıyla birlikte karşılayan Yavaşça, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Yavaşça, Gaziantepli olduğunu ve geçmişte lokanta çalıştırdığını belirterek, 3 yıl önce eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını söyledi.


Başkan Altınok, 6 çocuk ve 9 torun sahibi Yavaşça'nın bir oğlu için iş aradığını öğrenince belediyenin Kariyer Ofisi aracılığıyla yardımcı olunacağının sözünü verdi. Yavaşça'nın evini ayda iki kez belediye olarak temizleyeceklerini aktaran Altınok, "Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek. Belediye birimlerimiz 60 yaş üstü tüm büyüklerimizin hizmetindedir" dedi.


Genç 15 gün evini terk etmeyecek


Ali İhsan Yavaşça'nın sağlık kontrolü için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği sırada kendisini polis olarak tanıtan bir gencin sokağa neden çıktığını sorması üzerine kameraya yansıyan üzüntüsü ve mahcubiyeti tepki toplamıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu genç hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlatmıştı. 1. Sulh Ceza Hakimliğince de gencin 15 gün süreyle evini terk etmemesine ve bu sürenin tamamlanmasının ardından haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarette bulunmasına hükmedilmişti. - ANKARA

Turgut Altınok, Ali ihsan, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:49 Kaynak: İHA

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