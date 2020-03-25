Sosyal medyada gündeme olan Ali İhsan Yavaşça'ya Başkan Altınok'tan destek ziyareti - Son Dakika

Sosyal medyada gündeme olan Ali İhsan Yavaşça'ya Başkan Altınok'tan destek ziyareti

Keçiören Belediye Başkan Altınok:

"Sağlık ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanacak"

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti.

Başkan Altınok, "Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek" dedi.

Keçiören'de yaşayan Ali İhsan Yavaşça Başkan Altınok'u; kızı, oğlu, gelini, damadı ve torunlarıyla birlikte karşılarken sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

"60 yaş üstü tüm büyüklerimizin hizmetindeyiz"

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen sohbette Yavaşça, Gaziantepli olduğunu ve geçmişte lokanta çalıştırdığını belirterek, 3 yıl önce de eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını söyledi. Başkan Altınok, 6 çocuk ve 9 torun sahibi Yavaşça'nın bir oğlu için iş aradığını öğrenince Belediyenin Kariyer Ofisi aracılığıyla yardımcı olunacağının da sözünü verdi.

Yavaşça'nın evini ay da 2 kez belediye olarak temizleyeceklerini aktaran Altınok, "Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek. Belediye birimlerimiz 60 yaş üstü tüm büyüklerimizin hizmetindedir" dedi.

" Genç, 15 gün süreyle evini terk etmeyecek"

Yavaşça'nın, sağlık kontrolü için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği sırada kendisini polis olarak tanıtan bir gencin sokağa neden çıktığını sorması üzerine kameraya yansıyan üzüntüsü ve mahcubiyeti tepki toplamıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu genç hakkında 'Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlatmıştı. 1. Sulh Ceza Hakimliğince de gencin 15 gün süreyle evini terk etmemesine ve bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarette bulunmasına hükmedilmişti.