Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemini sosyal medya hesabından eleştirirken, halkın bir kesimini aşağıladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, dün oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılık söylemi üzerinden, Twitter'da "@yapmamelihboran" hesabından, Türkiye'de infial oluşturacak şekilde halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanılarak aşağılandığı belirlendi.

Hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan M.B, savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

M.B'nin adli işlemleri devam ediyor.