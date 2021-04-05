SOSYAL MEDYADA HARAKETLERİ NEDENİYLE TEPKİ GÖREN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

SOSYAL medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. A.Ş.'nin, 5816 Sayılı Kanuna Muhalefet, Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.