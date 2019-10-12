Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada harekat karşıtı paylaşıma 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyada harekat karşıtı paylaşıma 5 gözaltı

Sosyal medyada harekat karşıtı paylaşıma 5 gözaltı

39 dakika önce

ŞIRNAK'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 5 kişi, gözaltına alındı.

Sosyal medyada harekat karşıtı paylaşıma 5 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şırnak'ta 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütüne destek veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hakaret eden paylaşımlarda bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Barış Pınarı Harekatı, Şırnak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
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