Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı
6 saat önce
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54
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