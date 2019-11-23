Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.