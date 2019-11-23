Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı
Son Dakika Magazin Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı - Son Dakika Magazin

Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı

6 saat önce

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi.

Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı, System.String[]

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran "House M.D." dizisinden uyarlanan "Hekimoğlu"nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Banu Kiremitçi Bozkurt, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54 
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