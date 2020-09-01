Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. "Hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna, "Ben hakaret etmedim." karşılığını verdi.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:55 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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