Son dakika haberi: Sosyal medyada hız savaşı kazaları da beraberinde getiriyor - Son Dakika

MOTOSİKLET sürücüleri hız ve tehlikeli sürüş videolarını sosyal medya gruplarından paylaşarak beğeni için adeta birbiriyle yarışıyor. Uzmanlar, sosyal medyadaki tık savaşının kazalarda önemli neden olmaya başladığını ifade ediyor. Son olarak 28 yaşındaki Vedat Aydın, 297 kilometre hızla giderken kask kamerasıyla video çekerken kaza yaparak can verdi. Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Motosiklette bu şekilde hız yaparak kendilerini sergiliyorlar. Yaptıkları hızı çevrelerine gösterdikleri zaman beğeni ve alkış alıyorlar. Beğeni ve alkıştan beslenen kişiler oluyorlar. Sosyal medya, böyle riskli davranışları daha kolay yaşanır hale getiriyor. Sosyal medyada beğeni alma beklentisi kişiyi daha büyük risk almaya itiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 297 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Vedat Aydın bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Vedat Aydın'ın son anları ise kask kamerasına yansımıştı. O kayıtta Vedat Aydın'ın hız göstergesini kask kamerası ile hız göstergesine odaklanması dikkat çekti. Motosiklet sürücülerinin bu kadar yüksek hızlara çıkma sebebinin 'Sosyal medya paylaşımı yapmak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada çok sayıda motosiklet sürücüsünün 200 km üzerine çıktığı sayısız video mevcut.

"SOSYAL MEDYA, RİSKLİ HAREKETLERİ DAHA KOLAY YAŞANABİLİR HALE GETİRİYOR"

Psikiyatr Prof.Dr. Nevzat Tarhan, "İnsanda risk alma davranışı ile ilgili bir gen var. Bazı kişilerde bu gen uzunluğu daha fazla oluyor. Bu kişiler hiperaktif kişiler genellikle. Risk alma davranışı yüksek kişiler riski seviyorlar. Risk aldıkları zaman beyinleri aşırı adrenalin ve dopamin salgılıyor. Onlar için, bu acayip haz verici bir durum. Motosiklette bu şekilde hız yaparak kendilerini sergiliyorlar. Yaptıkları hızı çevrelerine gösterdikleri zaman beğeni ve alkış alıyorlar. Beğeni ve alkıştan beslenen kişiler oluyorlar. Sosyal medya, böyle riskli davranışları daha kolay yaşanır hale getiriyor. Sosyal medyada beğeni alma beklentisi kişiyi daha büyük risk almaya itiyor. Bu tarz videoları beğenenler ise, kendi annesi babası çocuğu olsa 'Aman ne yapıyorsun sen?' der ama başka birini izleyince o an kendi hazlarını düşünüyorlar. Kendi macera dürtüsünü başkaları üzerinden tatmin ediyorlar" şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIMIZ HIZLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMA MERAKIMIZ VAR "Türkiye Gezi Grubu (TGG) Motosiklet Kulübü Başkanı Naif Aksoyer "Biz motorculara sosyal medyanın zararı çok fazla. Yaptığımız hızları sosyal medyada paylaşma meraklısıyız. Birkaç gün önceki kazaya da dikkat ederseniz, hayatını kaybeden kişi hız göstergesine odaklanmış durumda. Göstergeye bakarak ilerlediği için virajı alamıyor. Öyle videoları o hızlarda tek eliyle cep telefonuyla çekemez. 2015 senesinden önce bu tarz hareketler yapan kişiler 2 veya 3 kişiydi. Ama şimdi sosyal medya ile nesilden nesle ilerliyor bu hareketler. Eskiden Türkiye genelinde örnek verecek olursak diyelim bu hareketleri yapan 100 kişi varsa, şimdi milyonlarca var, çoğunun da amacı yapmış olduğu hızı sosyal medyada paylaşıp ben iyi bir sürücüyüm demek" dedi.

"TÜRKİYE ÇAPINDA MOTOSİKLET KAZALARI YILDA 150 BİNE YAKIN "İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi ve yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı "Telefon kullanımı esasında motosiklet bazında değil. Bütün araçlarda var bu sıkıntı. Birçok sürücü özellikle durgun trafikte telefon kullanıyor, bu psikolojik bir problem haline geldi. Motosiklet kazaları Türkiye çapında yılda 150 bine yakın. Tüm kazaların toplamının yüzde 15'i motosiklet kazası. Motosiklet ve E-Scooterlara hız limitörü konulması lazım. Bir limitör koymak lazım ki istese de sürücü hız yapamamalı, o hızın üzerine çıkmazsa sosyal medya kullanımı da bir bakıma engellenmiş olabilir" diye konuştu.