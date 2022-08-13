Herkes kim olduklarını soruyor! KYK yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Herkes kim olduklarını soruyor! KYK yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tartışma yarattı

13.08.2022 12:23
Herkes kim olduklarını soruyor! KYK yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tartışma yarattı

Sosyal medyada hızla yayılan ve Maltepe KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Görüntülere ve iddialara göre Arap asıllı mülteciler, KYK yurdunda ücretsiz olarak misafir edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Maltepe'de bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait olan erkek öğrenci yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak bir anda gündeme oturdu. Görüntülerde, çok sayıda Arap mültecinin yurdun içinde ve bahçesinde olduğu görülürken, iddiaya göre konaklama ve yemek masrafları da ücretsiz şekilde karşılandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin resmi bir açıklama gelmezken Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Herkes kim olduklarını soruyor! KYK yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tartışma yarattı

"BU KİMSELERE ÖĞRENCİ BELGESİ SORDUNUZ MU?"

İlk paylaşımında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslenen Tunçer, "Sayın Bakan Kasapoğlu; Maltepe Mimar Sinan KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan 40-50'li yaşlardaki Arapça konuşan sakallı tipler kimlerdir? Bu kimselere öğrenci belgesi sordunuz mu? Yurt etrafındaki MB plakalı araçlar kimlere ait? Bu soruların cevabını istiyoruz." dedi.

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