Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada İguana ve Tarantula Satanlara Operasyon

Sosyal Medyada İguana ve Tarantula Satanlara Operasyon

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - SOSYAL medyada vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sosyal Medyada İguana ve Tarantula Satanlara Operasyon, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - SOSYAL medyada  vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında işlem yapıldı. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan İguana ve Tarantulaların sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sosyal medya üzerinden hayvan satışı yapan şüphelilerin bilgisayarlar İP adreslerinden gerçek adres ve kimliklerini tespit etti. 

 

30 TARANTULA, 1 İGUANA, 3 PAPAĞAN

8 ilçedeki şüphelilerin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 30 tarantula, 1 yeşil iguana ve 3 sultan papağanı ele geçirildi.  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 

 

İGUANA 4 BİN, TARANTULA 2 BİN LİRA 

Şüphelilerin iguanayı 4 bin, tarantulaları 2 bin, yavru örümcekleri de 100 liraya sattığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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