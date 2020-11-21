SOSYAL MEDYADA İHBAR EDİLEN MASKESİZ TURİST ÇİFTE CEZA - Son Dakika

Çiğ köftecide poz, otelde ceza...

Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta bir çiğ köfteci dükkanında maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çeken kadın sosyal medyadan paylaşım yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, turist çifti kaldıkları otelde bularak ceza kesti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde meydana geldi. Turist çift, caddedeki çiğ köfteciden alışveriş yaparken maske takmadı. Güliz G., maske takmaları için uyardı ancak turist çitf aldırış etmedi.

Güliz G., bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Cep telefonunu çıkaran kadın, kendisine poz veren turist çiftin fotoğrafını çektikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güliz G., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi hesabını da etiketledi.

Bunun üzerine polis harekete geçti. Kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit edildi. Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da belirleyen polis, saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900'şer lira idari para cezası kesti.