Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti - Son Dakika

Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.

EMNİYET O KULLANICILARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Söz konusu paylaşımların ardından 'tecavüzün mizahı olmaz' başlığıyla bir kampanya da başlatıldı. Kan donduran paylaşımlarda 12 Nisan'ı sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."