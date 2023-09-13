Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç, aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç, aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.09.2023 14:57

Afyonkarahisar'da bir genç, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için sosyal medyada paylaştığı video sonrası aynı makinede yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı bir genç sosyal medya hesaplarında, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybetti.

VİDEO ÇEKEREK UYARIDA BULUNDU

Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.

"KAFANIZI PARİS'TEN BEDENİNİZİ BİZİM KÖYDEN TOPLARLAR"

Pirinççi yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar' diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç, aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç, aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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