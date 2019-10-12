Sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
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BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:47 Kaynak: DHA
BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- İstanbul
4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'tan Dünya Kız Çocukları Günü kutlamalarına tepki Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı