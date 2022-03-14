Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

14.03.2022 16:00
Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyada tanıştığı kişiye kendisini kadın olarak tanıtıp, "73 yaşındaki biriyle zorla evlendirileceğini" söyleyerek 984 lirasını alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de sosyal medyada tanıştığı kişiye kendisini kadın olarak tanıtıp, "73 yaşındaki biriyle zorla evlendirileceğini" söyleyerek 984 lirasını alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık O.C.A Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki O.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.C.A. savunmasında, bir sosyal medya sitesinde kadın ismiyle yazıştığı kişiden şaka amaçlı para istediğini, bu kişinin istediği parayı göndermesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.

Parayı iade istediğinde ise müştekinin kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren O.C.A, pişman olduğunu ve beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 1640 lira adli para cezası verdi.

Olay

Müşteki O.A, 2 Ağustos 2021'de bir sosyal medya sitesinde, sanık O.C.A. tarafından oluşturulan "Hilal Köstek" adlı hesapla iletişime geçmiş, sanık kendisini " Kanada'da halasının yanında kalan yetim ve öksüz bir kız" olarak tanıtıp, 73 yaşındaki biriyle evlendirileceğini söyleyerek, sahte kimlik belgesi göndermiş ve müştekiden yardım için uçak bileti parası istemişti.

Kendisine verilen, sanığa ait banka hesabına 984 lira gönderen müşteki, daha sonra uçak bileti kayıtlarının sahte olduğunu öğrenince şikayetçi olmuştu.

YORUMLAR
500
Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firması Kurucu Genel Müdürü Hakan Topuzoğlu: 'Türkiye'de daha fazla veri bankası kurulmalı' Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firması Kurucu Genel Müdürü Hakan Topuzoğlu: 'Türkiye'de daha fazla veri bankası kurulmalı' 140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest 140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest

Bilişim, Kayseri, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement