İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar ve Siber Suçlarla Şube ekipleri kentte sosyal medya üzerinden kılıç kemeri ve bıçak satıldığını tespit etti. Adresi belirlenen Suriye uyruklu şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramada üzerinde metal işlemelerin olduğu 1 kemer ile değişik ebatlarda 17 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada kılıç kemeri ve bıçak satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.