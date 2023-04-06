Öldürdükten sonra polis gelene kadar başında durmuştu! Cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Öldürdükten sonra polis gelene kadar başında durmuştu! Cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı

06.04.2023 11:02

Diyarbakır'da İhsan Şahin, tabancayla vurduktan sonra polis gelene kadar cesedinin başında durduğu Mehmet Faruk Turan'ı dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile sosyal medyada yaptığı yazışmaları görünce öldürdüğünü itiraf etti. Şahin'in sosyal medyadan sahte kadın hesabı açarak Turan ile iletişime geçip cinayeti işlediği hastane önüne buluşmak için çağırdığı da öğrenildi.

4 Nisan'da Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana gelen olayda ikisi de Bismil ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Şahin (22) ile Mehmet Faruk Turan (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şahin, yanında getirdiği tabancayla Turan'ı vurup öldürdü.

Sosyal medyada kıskançlık tuzağı kurmuş

ÖLDÜRDÜ, BAŞINDA BEKLEDİ

Turan'ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Faruk Turan'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bismil ilçesinde toprağa verildi.

Sosyal medyada kıskançlık tuzağı kurmuş

SOSYAL MEDYADAN KADIN HESABI AÇMIŞ

Cinayeti itiraf eden Mehmet İhsan Şahin, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile Mehmet Faruk Turan'ın sosyal medya üzerinden yazışmalarını gördüğünü ve bunun üzerine Turan'ı öldürdüğünü söyledi. Yapılan araştırmada Şahin'in, sosyal medyada sahte bir kadın hesabı açtığı ve Mehmet Faruk Turan ile bir süre iletişim kurduktan sonra görüşmek için hastane önüne davet ettiği, ardından da cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Öldürdükten sonra polis gelene kadar başında durmuştu! Cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika


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