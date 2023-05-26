Kız arkadaşına gelen mesajı görünce 2 çocuk babası lastikçiyi öldürdü - Son Dakika
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Kız arkadaşına gelen mesajı görünce 2 çocuk babası lastikçiyi öldürdü

26.05.2023 10:56

Samsun'da sanayide aracının lastiğini yaptıran Selda U. sosyal medyadan bu dükkanı etiketleyip teşekkür etti. Bunun üzerine kadına "Tanışalım" şeklinde bir mesaj atan 2 çocuk babası lastikçi, Selda U.'nun sevgilisi tarafından silahla öldürüldü.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.'nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi. Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti.

"TANIŞALIM" MESAJINI GÖRÜNCE ÇILDIRDI

İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti.

Sosyal medyada kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürüldü

SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı. 2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Sosyal medyada kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürüldü
YORUMLAR (1)
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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşına gelen mesajı görünce 2 çocuk babası lastikçiyi öldürdü - Son Dakika
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