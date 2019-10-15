Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede baba-kız müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede baba Muzaffer A.'nın "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan, kızı Tuğba A. için ise "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi. - İSTANBUL