Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında...
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında...

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında...

38 dakika önce

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında iddianame hazırlandı.

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında..., System.String[]

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede baba-kız müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede baba Muzaffer A.'nın "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan, kızı Tuğba A. için ise "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
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