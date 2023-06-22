Sosyal medyada köpekleri toplatma çağrısına cinayet çağrısıyla yanıt veren kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada "Başıboş köpekleri toplatın" diyenlere tehdit savurup cinayet çağrısında bulunan ve "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BİRİNİ KAZIĞA OTURTALIM"

Sosyal medya platformu üzerinden Paw Guards yöneticilerinden B.A., 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti. Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan B.A., yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü. B.A. geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.