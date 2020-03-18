Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi - Son Dakika

Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi

6 saat önce

Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi Yakınları "korona virüsten öldü" iddialarını yalanladı -Yakınları tarafından zatürreden öldüğü söylenen yaşlı adam toprağa verildi Eczanenin önünde fotoğraf çeken vatandaşlar dikkat çekti Sosyal medyada yeni tip korona...

Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi, System.String[]

Sosyal medyada korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi

Yakınları "korona virüsten öldü" iddialarını yalanladı

-Yakınları tarafından zatürreden öldüğü söylenen yaşlı adam toprağa verildi

Eczanenin önünde fotoğraf çeken vatandaşlar dikkat çekti

İSTANBUL - Sosyal medyada yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray'ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray'ın Beyoğlu'ndaki eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hayatını kaybeden vatandaşın kimliği açıklanmazken sosyal medyada bir iddia ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesinin sahibi Ecz. İhsan Giray'ın yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edildi.


Yeni tip korona virüsten öldüğü iddia edilen eczacı toprağa verildi

90 yaşındaki eczacı bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Giray'ın yakınlarının cami ile mezarlıkta maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.


Yakınları "yeni tip korona virüsten öldü" iddialarını yalanladı

Eczacı Giray'ın cenaze törenine katılan yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Yakınları Giray'ın zatürreden öldüğünü ve ölümünün yeni tip korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını belirtti. Giray'ın bir yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs, "Yakınım internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi.. yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" dedi.


Eczanenin önünde fotoğraf çeken vatandaşlar dikkat çekti

Öte yandan, sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşlar Giray'ın Beyoğlu'ndaki eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekti. Giray'ı yıllardır tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı, "Çok iyi insandı ben tanıyordu. Yalan söylüyorlar korona virüsten ölmedi" şeklinde konuştu.

Beyoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

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