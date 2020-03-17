"Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları yatırımcıda kaygıya sebep oluyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları yatırımcıda kaygıya sebep oluyor' - Son Dakika Ekonomi

"Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları yatırımcıda kaygıya sebep oluyor"

7 saat önce

Son zamanların en büyük küresel sorunu olan koronaviürüs, ülkelerin ticari dengelerini alt üst etmeye devam ederken, Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Son zamanların en büyük küresel sorunu olan koronaviürüs, ülkelerin ticari dengelerini alt üst etmeye devam ederken, Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili uyarılarda bulundu. Yıldırım, "Sosyal medyada yapılan kara propagandalar, vaka sayılarındaki artış ve artırılan önlemlerin toplum tarafından korkuyla algılanması sonucunda küresel borsa dramatik düşüşlere yol açarken, yatırımcı kaygısında da artışa sebep oluyor" dedi.

Koronavirüsün sadece ortaya çıktığı ülkeyi değil küresel bazda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finansal piyasaları da etkisi altına aldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden (İGÜ) Dr. Hakan Yıldırım, "Yatırımcıların en çok odaklandığı gösterge olan VIX oynaklık endeksi 2008 küresel krizinden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksinde meydana gelen sıçramalar küresel piyasaların aktörleri olan yatırımcıların korkularının bir göstergesi olarak da bilinmektedir. Söz konusu VIX endeksinin 75.00 seviyelerine ulaşması piyasadaki belirsizlik ve korkunun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne sermektedir. Oluşan belirsizlik yatırımcıların risklerden kaçınmasına ve böylelikle satış baskılarını da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan oluşan belirsizlik ile birlikte yatırımların da durma noktasına geldiği söylenebilir" dedi.

ALTIN İLE RİSKTEN KORUNMA STRATEJİSİ

Koronavirüsünün Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte yatırımcıların altına yöneldiğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Altına karşı artan talep neticesinde altın ons cinsinden 1.703.00 Dolar seviyelerini test ederek rekor seviyeye gelmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri bireysel yatırımcıların altına karşı taleplerinin artması olsa da, kurumsal yatırımcıların mevcut yatırımlarını altın ile riskten korunma (hedge) stratejisi içine girmesi olarak ifade edilebilir. Artan altın fiyatları ile petrolün cazibesi düşse de, petrolde meydana gelen keskin düşüşlerin en büyük sebebi ülkelerin ticari faaliyetlerindeki düşüş olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ"

Ülkelerdeki petrol alımlarının ekonomik büyüme ile aynı yönde olduğuna işaret eden Dr. Yıldırım, "Yani üreten ülkeler, petrol alımlarını da artırıyor. Örneğin Çin virüs ortaya çıktığından bu yana günlük petrol talebini 250.000 varil düzeyinde düşürmüştür. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan  ekonomilerde aynı davranış içine girmişler ve böylelikle petrol fiyatlarının düşmesi kaçınılmaz olmuştur. Böylelikle 2020 yılı içinde ham petrol varil başı 65.00 Dolar seviyelerinde fiyatlanırken dramatik bir düşüş eğilimine maruz kalmış ve 28.00 Dolar seviyelerine kadar düşmüştür. 2020 yılı ortalaması 50.94 seviyeleri iken bugünlerde petrol 30.00 dolar seviyelerindedir. Bu durum petrol ihraç eden ülkeleri zor duruma sokabilecekken, Türkiye gibi petrol için dışa bağımlı ülkeler açısından avantajlı olabilir" dedi.

"DURGUNLUK KAÇINILMAZ"

Ekonomilerin tıpkı bireysel ve kurumsal yatırımcılar gibi bir korku içine girdiğini ve durgunluğun kaçınılmaz olduğu yargısına inandığını belirten Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım şunları söyledi: "Söz konusu ülkeler bu duruma inanmakta haksız da değiller. Ticari faaliyetlerinin düştüğü reel piyasalarda reel gayri safi yurtiçi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumu söz konusu olabilir ve bu durumda zaten resesyonu tanımlamaktadır. Resesyona karşı mücadele edilebilmesi etkin bir para politikası ve maliye politikasına bağlıdır. Ülkeler bu politikaları etkin bir düzeyde yönetemezler ise durgunluk bir ekonomik krize dönüşebilir ve bu ekonomik kriz 2008 krizi ile eşdeğer düzeyde olabilir"


- İstanbul
Hakan Yıldırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları yatırımcıda kaygıya sebep oluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]