Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.