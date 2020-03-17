Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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