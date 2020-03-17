Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:12 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.
Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi